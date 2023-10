Ponto mais alto de Portugal passa a dispor de novo marco geodésico

A montanha do Pico passou a dispor de um novo marco geodésico no Piquinho, ponto mais deste monumento natural e do país, disse à Lusa o titular da pasta do Ambiente nos Açores, Alonso Miguel.

De acordo com o secretário regional do Ambiente e Alterações Climáticas, a intervenção de requalificação do marco geodésico do Piquinho visou “melhorar as condições de segurança do local, fomentar do ponto de vista paisagístico” a montanha e “dignificar a Reserva Natural da Montanha do Pico”.

O projeto foi apresentado em março, na reunião do Conselho Regional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, por parte do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM).

A área protegida contempla 1.341 hectares, integrada no Parque Natural da Ilha do Pico, abrange a Zona Especial de Conservação da Montanha do Pico, Prainha e Caveiro, no âmbito da Rede Natura 2000, e é um Geossítio prioritário de relevância internacional do Geoparque Açores – Geoparque Mundial da UNESCO.

Alonso Miguel refere que o marco geodésico do Piquinho encontrava-se “em avançado estado de degradação”, sendo que a requalificação “consistiu numa intervenção minimalista, mantendo a sua função primordial em matéria de geodesia e cartografia, que incluiu a construção de um novo marco geodésico, bem como da base onde este assenta”.

De acordo com o titular da pasta do Ambiente, foi ainda possível, no âmbito da operação, “transportar diversos materiais e equipamentos eletrónicos com destino ao observatório da Universidade dos Açores”.

Trata-se de uma estação de investigação instalada na cratera da montanha.

Questionado sobre se a capacidade de carga de acesso à montanha do Pico deveria ser revista, o responsável pelo Ambiente afirmou que, neste momento, esta capacidade está definida e a visitação é regrada e disciplinada".

"Não há necessidade, neste momento, de a rever, mas há que garantir condições para uma melhor utilização do trilho que permita a segurança dos utilizadores, mas sobretudo a manutenção da integridade física da reserva natural da montanha do Pico", frisou o governante.

A capacidade de carga diária na montanha é de 320 visitantes, sendo que simultâneo podem estar 160 pessoas no percurso, podendo esta ser reduzida ou aumentada até 25%.

A capacidade de carga no Piquinho é de 30 visitantes em simultâneo, não podendo a permanência ultrapassar os vinte minutos.