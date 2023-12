Pornhub, XVideos e Stripchat vão ter de obedecer a novas regras na UE

Os sites Pornhub, XVideos e Stripchat foram designados "plataformas em linha de muito grande dimensão" (VLOPs) ao abrigo da Lei dos Serviços Digitais da União Europeia (DSA), juntando-se assim ao Facebook, Instagram, Google e Apple na lista de plataformas com mais de 45 milhões de utilizadores médios na UE.

A decisão da UE de juntar os três sites pornográficos à lista faz com que estes sejam alvo de regulamentações de segurança mais apertadas, sendo que têm de cumprir as obrigações da DSA até 17 de fevereiro de 2024.

Entre as obrigações, segundo um comunicado da UE, os sites têm de realizar avaliações de risco e reduzir a propagação de conteúdos ilegais, a pornografia deepfake a os conteúdos com abuso sexual.

Além disso, nos requisitos de transparência as empresas devem ser sujeitas a auditorias externas, publicar relatórios de transparência sobre as decisões de moderação de conteúdos e ter dados publicamente disponíveis para os investigadores.

