O cantor e produtor musical R. Kelly foi esta quinta-feira condenado a 20 anos de prisão por pornografia infantil, por um tribunal federal de Chicago, nos Estados Unidos.

O norte-americano irá cumprir a maior parte desta pena simultaneamente com os 30 anos de prisão que um tribunal de Nova Iorque impôs em junho, por outros crimes, noticiou a agência France-Presse (AFP).

O juiz Harry Leinenweber determinou que o cantor, estrela de R&B, deverá cumprir apenas mais um ano de prisão quando terminar a pena de 30 anos.

Robert Sylvester Kelly, de 56 anos, foi considerado culpado por um júri federal em Chicago de produção de pornografia infantil e peculato de um menor.

No entanto, em junho, o júri absolveu o artista de uma quarta acusação de pornografia, bem como uma acusação de conspiração para obstruir a justiça, acusando-o de consertar o seu julgamento de pornografia infantil em 2008.

R. Kelly foi considerado inocente em todas as três acusações de conspiração para receber pornografia infantil e por duas incriminações de aliciamento.

Os seus corréus, Derrel McDavid e Milton Brown, foram considerados inocentes de todas as acusações.

No julgamento, os procuradores tentaram retratar o cantor como um mestre manipulador que usou a sua fama e riqueza para atrair fãs, incluindo alguns menores de idade, abusando sexualmente deles e depois descartá-los.

O artista, conhecido mundialmente pelo seu ‘hit’ "I Believe I Can Fly" e pelos 75 milhões de discos vendidos, 'reinou' durante muito tempo no R&B, apesar das suspeitas de violência sexual.

Em setembro de 2021 foi considerado culpado por ter liderado um ‘sistema’ de exploração sexual de jovens, incluindo meninas adolescentes, e condenado em junho passado a 30 anos de prisão por um tribunal federal de Nova Iorque, por extorsão e tráfico sexual.