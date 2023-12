Valor das portagens na A1 e A2 vai subir em 2024

No próximo ano, viajar pela autoestrada A1, entre Lisboa e Porto, vai custar 23,9 euros, mais 0,45 euros face ao preço atual, de acordo com o comunicado da concessionária Brisa divulgado esta quinta-feira.

Já a portagem da A2, entre Lisboa e o Algarve, vai aumentar 0,30 euros, passando para 22,7 euros. Ainda assim, 65% das taxas aplicadas a veículos de classe 1 vão manter-se inalteradas, de acordo com o mesmo comunicado.

“A Concessão Brisa informa que no dia 1 de janeiro de 2024 entra em vigor o novo tarifário de portagem na sua rede. Neste sentido, e de acordo com os mecanismos previstos na legislação aplicável, as tarifas de portagem vão registar em 2024 uma atualização de 2,1%“, de acordo com a mesma nota.

Este valor de atualização tem como referência, conforme estipulado no contrato de concessão, “a taxa de inflação homóloga de outubro no Continente sem habitação e o adicional de 0,1% previsto no Decreto-Lei n.º 87-A/2022 através do qual se limitou em 2023 a atualização das portagens nos termos previstos pelos contratos de concessão”, esclarece a concessionária.

De recordar que, segundo a taxa de inflação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) de outubro, as portagens podem subir, no próximo ano, 1,94% ao qual será somado o acréscimo de 0,1% acordado no ano passado como contrapartida ao travão de 2% aos preços deste ano.

Existem casos de taxas de portagem que apresentam uma variação inferior à média ou mesmo nula, sendo que, noutros casos, as taxas de portagem apresentam uma variação superior à média, por não terem sido objeto de atualização em anos anteriores, indica a Brisa.

Assim, “apenas 33 das 93 taxas de portagem aplicadas a veículos de classe 1 serão atualizadas”. Do total de portagens aplicáveis na rede Brisa Autoestradas, 65% das taxas de classe 1, que dizem respeito às que são aplicáveis a motociclos e veículos ligeiros de passageiros com altura inferior a 1,1 metros, mantêm os valores de 2023.

Contabilizando todo o tipo de veículos, 40% das portagens não vão sofrer alterações, ficando os preços congelados no próximo ano.

Brisa Autoestradas vai investir perto de 62 milhões de euros em 2024

Em 2024, a Brisa Autoestradas prevê investir 61,8 milhões de euros na manutenção da sua rede.

“As principais obras a realizar no novo ano vão abranger autoestradas em todo o País, nomeadamente, na A1, A2, A3, A5, A9 e A12, com obras de beneficiação em pavimentos e reabilitação de viadutos e taludes, entre outos trabalhos”, segundo o comunicado divulgado esta quinta-feira.

Na A3 e na A4, ambas na região norte, vão ser feitas obras para melhorar a mobilidade em barreiras de portagem e em nós de ligação.

No Alentejo, vão ser remodelados edifícios de áreas de serviço da A6 para os adaptar ao novo conceito de áreas de conforto Colibri, um exclusivo da rede Brisa Autoestradas.