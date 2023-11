Preço das portagens aumenta mais de 2% a partir de janeiro

As portagens portuguesas podem aumentar 2,4% já a partir de janeiro de 2024. Segundo avança o Jornal de Notícias desta terça-feira, esta subida tem por base a taxa de inflação homóloga que ficou nos 1,94%, de acordo com os dados apresentados na segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística.

Para além de ir refletir a inflação, o aumento das portagens conta também com 0,1% do acréscimo do acordo entre o Governo e as concessionários.

No entanto, o aumento pode ainda variar, uma vez que as concessionárias têm até quarta-feira para apresentar as propostas ao Governo, que tem 30 dias para apresentar a contestação.

Se se confirmar o aumento, segundo as contas feitas pelo JN, percorrer a A1 entre Lisboa e Porto, passará a custar mais 43 cêntimos (21,58 euros).