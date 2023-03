entrega do IRS só arranca a 1 de abril, mas já é possível ver no Portal das Finanças a simulação que indica se vai ou não receber reembolso. É de notar ainda assim que consoante as informações que introduzir, os montantes ainda podem mudar, nomeadamente se tiver de corrigir ou comunicar alguma informação ao Fisco.

Para quem tem IRS automático, pode ver a simulação após entrar no Portal das Finanças com as credenciais e, no menu do IRS, carregar na opção que diz IRS automático. Aí, está já disponível a simulação que mostra quanto tem a receber ou a pagar.

Já para quem não tem acesso à declaração pré-preenchida, pode completar as informações e fazer a simulação para perceber qual vai ser o resultado da campanha de IRS deste ano.

É de recordar que estão abrangidos pela declaração automática os contribuintes que “em 2022 apenas tenham obtido rendimentos do trabalho dependente (categoria A) e de pensões (categoria H), bem como os contribuintes que estejam inscritos na base de dados da AT para o exercício, exclusivamente, de uma atividade de prestação de serviços prevista na Tabela de Atividades anexa ao Código do IRS”, indica o Fisco.

Além disso, têm de estar “abrangidos pelo regime simplificado de tributação e que emitam, exclusivamente, no Portal das Finanças, as correspondentes faturas, faturas-recibo e recibos no designado Sistema de Recibos Eletrónicos, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 115.º do mesmo diploma, e, desde que os contribuintes reúnam os restantes requisitos previstos na Lei”.

O período de entrega do IRS decorre entre 1 de abril e 30 de junho deste ano, sendo feita de forma online no Portal das Finanças.