Polícia Marítima apreende cerca de 600 quilos de pescado em Portimão - TVI

Polícia Marítima apreende cerca de 600 quilos de pescado em Portimão

  • Agência Lusa
  • WL
  • Há 1h e 32min
A Polícia Marítima de Portimão apreendeu hoje cerca de 600 quilos de pescado de uma embarcação de pesca de arrasto junto ao porto de pesca da Docapesca do rio Arade, revelou hoje a autoridade marítima.

A pedido da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), a polícia fez uma vistoria à embarcação por indícios da prática de pesca de arrasto em zonas proibidas da Costa Vicentina, tendo encontrado “capturas não declaradas, bem como pescado resultante da atividade exercida em área proibida”, revela a Autoridade Marítima Nacional (AMN), num comunicado enviado hoje para as redações.

Os cerca de 600 quilos de pescado apreendidos foram vendidos em lota, tendo o mestre "sido notificado pela infração cometida”, acrescenta a AMN.

Também a embarcação de pesca, escoltada pelo navio da Marinha Portuguesa NRP Figueira da Foz, foi apreendida "como medida cautelar", explica a AMN, acrescentando que estiveram envolvidos nesta ação um elemento da Capitania do Porto de Portimão, dois elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Portimão, apoiados por uma viatura, e dois inspetores da DGRM.

