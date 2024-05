Encontrado cadáver de homem a boiar no Porto das Barcas em Odemira

O corpo de um homem de 64 anos foi encontrado esta segunda-feira a boiar no Porto das Barcas, em Zambujeira do Mar, no concelho de Odemira, distrito de Beja, revelou fonte da Polícia Marítima de Sines.

O comandante da Polícia Marítima de Sines, Luís Filipe Duarte, indicou à agência Lusa que o alerta para as autoridades foi dado por uma pessoa que avistou o corpo.

“O homem, de nacionalidade portuguesa, tem uma embarcação de pesca” e tudo indica “que pode ter caído à água”, precisou, referindo que o homem residia em Zambujeira do Mar.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional avançou que o alerta foi recebido pelas 06:30, através da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras da GNR.

“Foram ativados de imediato para o local tripulantes da estação Salva-vidas de Sines, bem como elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Sines e da Cruz Vermelha de Colos”, lê-se na nota.

Segundo a autoridade marítima, o óbito foi declarado no local pelo delegado de Saúde e o corpo foi transportado para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Baixo Alentejo pela Cruz Vermelha de Colos, após autorização do Ministério Público.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado para prestar apoio aos familiares da vítima.