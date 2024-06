Cinco feridos após derrame de ácido nítrico no Instituto Ricardo Jorge no Porto

Cinco pessoas ficaram feridas - uma delas em estado grave -, esta sexta-feira, após derrame de ácido nítrico de 60% no Instituto Ricardo Jorge no Porto, confirmou fonte do Comando Sub-Regional de Proteção Civil do Porto à CNN Portugal.

Segundo a mesma fonte, o piso e o edifício tiveram de ser evacuados.

"Há um ferido grave, que foi encaminhado para o Hospital de São João, e quatro feridos ligeiros", disse fonte do Bombeiros Sapadores do Porto à Lusa.

O alerta foi dado às 11:33.

Artigo atualizado às 13:19