Quatro detidos e 24 mil doses de droga apreendidas no bairro da Pasteleira no Porto

Quatro homens foram detidos na terça-feira, no bairro da Pasteleira, no Porto, anunciou esta quarta-feira a PSP, que apreendeu também mais de 24 mil doses de diversos tipos de drogas.

Segundo a nota de imprensa emitida por aquela força de segurança, foram apreendidas 20.609, 3.406 e 694 doses de heroína, cocaína e haxixe, respetivamente, além da quantia de 7.606 euros, uma pistola com munições, dois cofres e “objetos utilizados na venda direta de estupefacientes”

A operação policial “contemplou a realização de oito buscas domiciliárias e três buscas não-domiciliárias” no Porto e em Vila Nova de Gaia, visando um grupo de pessoas “que, de forma organizada, se dedicavam ao tráfico de estupefacientes junto do bairro da Pasteleira Velha”, lê-se no comunicado.

Os quatro detidos, com idades entre os 22 e os 56 anos, serão presentes junto das autoridades judiciárias para aplicação das medidas de coação.