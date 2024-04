Um funcionário do Hotel Eurostar, no Porto, foi ameaçado, esta quarta-feira, por um homem encapuzado com uma garrafa de vidro partida que assaltou o local,

Ao que a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) apurou, o suspeito conseguiu subtrair da caixa registadora a quantia aproximada de 170 euros e 1 telemóvel no valor de 70 euros.

O suspeito fugiu apeado para parte incerta.

Não houve feridos.