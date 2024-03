Agride polícia e é detido por resistência e coação em Gondomar

Um homem de 33 anos foi detido, na terça-feira à tarde, em Gondomar, por resistência e depois de agredir um polícia com um soco na face.

Ao que a TVI apurou, o homem teve de ser manietado com gás pimenta mas, ainda assim, resistiu à detenção.

Perante a forte resistência do suspeito, este acabou projetado ao solo e por ficar com ferimentos na cabeça, tendo recebido tratamento no hospital de Santo António.

Também o polícia agredido recebeu tratamento na mesma unidade hospitalar.

O suspeito encontra-se detido no Porto.