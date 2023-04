Um homem foi atingido este sábado com vários tiros no Porto. Ao que a CNN Portugal conseguiu apurar, o crime ocorreu numa papelaria, na rua de Monsanto, onde o suspeito entrou com duas armas de fogo e começou a disparar contra o proprietário.

O crime ocorreu por volta das 09:30 horas da manhã, depois de os vizinhos terem chamado a polícia ao local. Uma cliente estava na papelaria na altura do crime.

De acordo com a informação recolhida no local, o suspeito disparou vários tiros sobre a vítima, um homem com cerca de 70 anos, que ficou com vários ferimentos, tendo sido transportado para o hospital.

em atualização