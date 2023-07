JMJ: Trânsito condicionado em algumas ruas do Porto devido a missa no Parque da Cidade

A circulação automóvel estará proibida em algumas ruas do Porto, entre sábado e domingo, devido à celebração de uma missa no Parque da Cidade, evento que antecede a Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, adiantou na terça-feira a câmara.

A circulação, paragem e estacionamento de automóveis estará condicionada, por motivos de segurança, entre as 06:00 de sábado e as 03:00 de domingo, adiantou a Câmara Municipal do Porto, em comunicado.

O trânsito estará proibido, exceto acesso a garagens e veículos autorizados, de transporte público e de emergência, na Via do Castelo do Queijo, na Praça da Cidade do Salvador e na Estrada da Circunvalação em ambos os sentidos, no troço compreendido entre a Praça da Cidade do Salvador e a Rua da Vilarinha, adiantou.

Já a paragem e o estacionamento de carros estará condicionada na Via do Castelo do Queijo nas baias de estacionamento do lado nascente em toda a sua extensão e do lado poente, a norte do nº. 393, numa extensão aproximadamente de 75 metros e na Estrada da Circunvalação, em ambos os sentidos, no troço compreendido entre a Praça da Cidade do Salvador e a Avenida D. Afonso Henriques, referiu.

Já os veículos autorizados poderão estacionar na Avenida 25 de Abril, em ambos os sentidos, sublinhou.

Devido a estes condicionamentos, a autarquia, liderada pelo independente Rui Moreira, ressalvou que não se irá realizar a Feira da Vandoma no sábado.

A câmara frisou estar previsto um reforço da oferta da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) nos eixos da Circunvalação, Boavista e Campo Alegre, permitindo a posterior ligação ao Parque da Cidade do Porto.

Os parques de estacionamento da Casa da Música e do Campo Alegre vão praticar um valor de 1,50 euro por dia e por entrada, já o Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto disponibiliza 352 lugares no parque de estacionamento da instituição.

A missa no Parque da Cidade acontece no sábado, às 11:00, e será celebrada pelo bispo do Porto, Manuel Linda.

À tarde, haverá atuação de fanfarras, ranchos, bandas tradicionais e da cantora Aurea.

A diocese do Porto recebe 16.212 jovens peregrinos na semana que antecede a Jornada Mundial da Juventude, que se realiza em Lisboa, entre 01 a 06 de agosto.

Os 16.212 jovens são de 61 nacionalidades, sendo que 3.644 vêm da Polónia, 11 do Quirguistão, 3.471 da França e três dos Emirados Árabes Unidos.

Os “Dias na Diocese” decorrem de 26 a 31 de julho em 17 dioceses de Portugal e correspondem à semana que antecede a JMJ.

Considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, a JMJ vai realizar-se entre 01 e 06 de agosto, sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.