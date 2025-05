Um jovem de 24 anos morreu este domingo de madrugada, num bar, na Rua Escura, no Porto, apurou a TVI/CNN Portugal.

Antes da ocorrência fatal, a vítima estaria numa festa privada, no interior do bar Shisha 13. Depois iniciou-se uma rixa no exterior, com dezenas de pessoas, tendo o jovem sido baleado no peito.

Ainda foi ainda transportado para o hospital de Santo António mas não resistiu aos ferimentos. Amigos ainda o tentaram levar de carro, mas a viatura foi destruída pelo grupo rival.