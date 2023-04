A Câmara do Porto vai avançar com o projeto da avenida Nun'Álvares, que ligará a Praça do Império à Avenida da Boavista, e que prevê, numa extensão de 1,5 quilómetros, a construção de dois parques e duas praças.

"É uma velha ambição da cidade do Porto. Esta via de ligação da Praça do Império à Avenida da Boavista está prevista há décadas nos diversos planos que a cidade foi fazendo", afirmou o vereador do Urbanismo da Câmara do Porto, à margem da reunião do executivo.

Em declarações aos jornalistas, Pedro Baganha esclareceu que além da avenida, o projeto prevê a "urbanização de todo um território na cidade entre a Foz do Douro e Nevogilde", correspondente a cerca de 26 hectares.

"Mais do que a construção de uma mera avenida que vai resolver o problema de mobilidade, é a construção de uma parcela de território transformando em cidade", acrescentou.

De acordo com Pedro Baganha, a Câmara do Porto teve a "anuência" de 15 dos 21 proprietários, que correspondem às parcelas de "maior dimensão" e que, no total, representam 90% da área a urbanizar.

A anuência "foi plasmada num acordo entre a câmara e os proprietários", adiantou o vereador, notando que o acordo dá "o conforto" à autarquia para avançar com a delimitação de três unidades de execução: entre a Praça do Império e a Rua do Crasto, entre a Rua do Crasto e a Rua do Molhe e entre a Rua do Molhe e a Avenida da Boavista.

"Isto permite que a construção da avenida seja faseada, mas que cada uma das fases seja autónoma", esclareceu o vereador, explicando que cada área irá corresponder a um loteamento, através do qual será possível construir a futura avenida.

Aos jornalistas, Pedro Baganha assegurou que, "na melhor das hipóteses", a construção da avenida arranca entre 2024 e 2025, estimando que, em setembro de 2024, os alvarás de construção possam ser emitidos.

O vereador adiantou ainda que, neste momento, a concretização do projeto ronda os 30 milhões de euros, valor que poderá depender, no entanto, da data de arranque das empreitadas.

Na avenida, que terá uma extensão de cerca de 1,5 quilómetros, está prevista a construção de dois parques adjacentes à ribeira de Nevogilde e à ribeira da Ervilha, bem como de duas praças.

Quanto ao perfil da avenida, o plano municipal prevê a construção de quatro vias (duas para automóveis e duas para autocarros), bem como de duas ciclovias (uma em cada sentido) e de passeios de "dimensão generosa".

"A avenida tem 1,5 quilómetros, mas o conjunto dos arruamentos previstos neste plano chega quase a cinco quilómetros de via", observou Pedro Baganha.

Já quanto à edificabilidade naquele território, o vereador salientou que se mantém o que estava previsto no Plano Diretor Municipal (PDM) de 2006, respeitando as morfologias do edificado já existente.

"A estratégia definida no PDM e plasmada nesta proposta diz respeito a uma continuidade entre as morfologias existentes, ou seja, nas áreas onde temos predominantemente habitações de tipo unifamiliar o que se prevê é que a ocupação das áreas em redor tambem seja desse tipo. Nas áreas onde já hoje há construção em altura e definida em certo sentido por blocos, apenas a área próxima da praça do império, ai o que se prevê é semelhante", disse.

O plano municipal prevê que 175 metros quadrados se destinem a construção, sendo que destes, 17% serão propriedade municipal.