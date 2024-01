Um em cada três jovens nascidos em Portugal vive fora do país, avança o jornal Expresso que cita dados do Observatório de Emigração. Segundo o jornal, Portugal tem a taxa de emigração mais alta da Europa e uma das maiores do mundo.

Os dados mostram que mais de 850 mil jovens, com idades entre os 15 e os 39 anos, deixaram o país rumo ao estrangeiro e que quase um terço das mulheres portuguesas em idade fértil está no exterior

Desde 2001 saíram de Portugal, em média, mais de 75 mil pessoas por ano, tendo o pico sido atingido em 2013, ano em que 120 mil portugueses deixaram o país.

No total, há cerca de 2,3 milhões de portugueses a viver no exterior atualmente, sendo que 70% tem entre 15 e 39 anos.