Portugal negoceia libertação de reféns enquadrado no âmbito da União Europeia

Portugal está a negociar a libertação dos reféns do Hamas enquadrado na atuação da União Europeia, explica à CNN Portugal fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Há dois cidadãos com nacionalidade portuguesa reféns do Hamas neste momento, de acordo com uma informação dada pela Comunidade Israelita do Porto (CIP) à CNN Portugal. Além destes, um outro cidadão, que está a tentar obter nacionalidade portuguesa - o Governo já disse estar a tratar do caso com "máxima rapidez", está também nas mãos do grupo pró-Palestina.

Estes três cidadãos estão entre os 222 reféns confirmados pelas Forças de Defesa de Israel (IDF), sendo que os governos de Estados Unidos e Catar estão a tentar negociar a libertação dos 50 reféns que têm dupla nacionalidade.

A CIP refere que há ainda a confirmação de nove portugueses mortos, sendo que um outro cidadão que estava a tentar obter nacionalidade portuguesa também foi assassinado por combatentes do Hamas.