Portugal tem 48% do território em seca severa a extrema. Situação mais grave verifica-se no sul do país

Julho o mês mais quente no planeta, em Portugal seca atinge 97% do país

Portugal tem 48% do território em situação de seca severa a extrema, contra 100% no ano passado nesta época do ano, anunciou esta sexta-feira o ministro do Ambiente e Ação Climática, Duarte Cordeiro.

A situação mais grave verifica-se no sul do país, afirmou o governante após uma reunião da Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para alguma precipitação nas próximas semanas, que “ajudará o país”, mas não alterará a situação de seca, adiantou o ministro.