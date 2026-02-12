Português extraditado para Espanha por homicídio em Madrid - TVI

Português extraditado para Espanha por homicídio em Madrid

  • Agência Lusa
  • BCE
  • Há 37 min
Guardia Civil (Olmo Blanco/Getty Images)

Crimes ocorreram em março do ano passado, em Madrid, quando um homem marroquino morreu e um espanhol ficou gravemente ferido, “num cenário de extrema violência, em contexto de negócios relacionados com tráfico de droga”

Um português de 24 anos, detido em novembro de 2025 no Entroncamento por suspeitas do homicídio de um homem marroquino em Madrid, foi extraditado esta quinta-feira para Espanha, anunciou a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, esta polícia explicou que o português se encontrava a aguardar a sua entrega a Espanha no Estabelecimento Prisional da PJ, depois de o Tribunal da Relação de Évora ter decidido que iria permanecer detido até à extradição.

O jovem de 24 anos foi detido no âmbito da operação “Fribérico”, que resultou também na detenção de outros três portugueses, todos suspeitos de dois crimes de homicídio - um na forma tentada e outro na forma consumada.

Os crimes terão acontecido no dia 3 de março do ano passado, em Madrid, quando um homem marroquino morreu e um espanhol ficou gravemente ferido, “num cenário de extrema violência, em contexto de negócios relacionados com tráfico de droga”, acrescentou a PJ.

A operação que decorreu em novembro de 2025 foi realizada pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria da PJ, em colaboração com a Guardia Civil de Espanha.

