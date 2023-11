Mais de 600 portugueses renunciaram à nacionalidade nos últimos dez anos

Mais de 60 cidadãos a cada ano abdicam de ser portugueses, avança o Jornal de Notícias que cita dados do Instituto dos Registos e do Notariado. Segundo a mesma fonte, nos últimos dez anos foram registadas 617 renúncias, sendo 2019 o ano com mais pedidos (95), seguido de 2014 (85) e depois 2022 (69).

Apesar de haver pedidos de renúncia em território nacional, a maioria dos pedidos vem de portugueses a residir no estrangeiro, principalmente em Andorra e nos Países Baixos. Em Andorra não é permitida a dupla nacionalidade e nos Países Baixos as guerras são apertados.

Para renunciar à nacionalidade, não é necessário dar justificação, mas é preciso cumprir regras e pagar 150 euros. Como não é possível ser apátrida, o cidadão que queira renunciar à nacionalidade portuguesa tem de provar que tem cidadania noutro país.