Para ganhar dinheiro, evite estes erros comuns

Por muito inteligente e instruído que seja, e por muito bem sucedido que seja profissionalmente, quando se trata de investir, pode não tomar as melhores decisões.

Isso deve-se ao facto de sermos humanos, o que significa que estamos programados para reagir de determinadas formas que nos servem bem em muitas partes da nossa vida, mas que tendem a funcionar contra nós quando se trata de tomar decisões de investimento inteligentes, de acordo com o psicólogo Daniel Crosby, autor do livro “The Behavioral Investor”.

“Não só uma elevada inteligência elevada não nos garante proteção [contra más decisões financeiras], como pode ser uma bandeira vermelha”, disse Crosby.

Mas a questão é a seguinte: se estiver consciente da sua mediocridade no que respeita aos mercados, isso pode ajudá-lo a ser um melhor investidor.

Com base em décadas de pesquisa comportamental, Crosby disse que os investidores são facilmente vítimas de quatro enviesamentos. Mas quando se está ciente deles, é possível tomar medidas para silenciar o seu efeito ou aproveitá-los de modo a beneficiar financeiramente.

1. Enviesamento de ego

Toda a gente tem um ego. Ele protege-nos de muitas formas, em parte criando um sentimento de confiança - e muitas vezes de excesso de confiança - nas nossas próprias capacidades e julgamentos.

“O ego faz-nos levantar da cama de manhã”, disse Crosby.

As pessoas que se tornam muito seguras de si têm mais probabilidades de serem resilientes e de terem sucesso profissional. “As pessoas que são demasiado confiantes são frequentemente mais felizes e mais suscetíveis de serem empresários e políticos de sucesso. E um ego [forte] pode proteger-nos contra contratempos, desilusões e perdas”, afirmou.

Mas quando se trata de investir, o excesso de autoconfiança pode custar-lhe dinheiro a sério.

Por exemplo, disse Crosby, a maioria de nós prefere encontrar informações que confirmem aquilo em que já acreditamos, em vez de procurar informações que desafiem nossas crenças. Ele citou uma investigação que mostra que, mesmo quando nos são apresentados factos que contradizem diretamente aquilo em que acreditamos, graças ao nosso ego podemos ficar ainda mais enraizados nessas crenças erradas.

Uma forma de isto acontecer quando se está a investir é ter a certeza de que uma determinada empresa ou uma nova classe de ativos - como as critomoedas - vai ganhar o futuro. Por isso, investe-se uma quantidade desproporcionadamente grande de dinheiro na ideia de que não se pode perder.

Mas a investigação sugere que escolher a dedo aquilo que se acredita ser o futuro vencedor, em vez de investir no mercado mais alargado, pode prejudicar os retornos a longo prazo. Crosby citou estatísticas que mostram como a gestão ativa de fundos de ações teve um desempenho inferior ao da indexação passiva em mais de 80% das vezes, em períodos de cinco e dez anos. E isto antes de ter em conta as comissões mais elevadas que um investidor paga pelos fundos geridos ativamente.

2. Enviesamento conservador

Investir envolve sempre um risco. Mas o desejo das pessoas de se manterem fiéis ao que lhes é familiar ou de levarem demasiado longe o adágio “investe no que conheces” pode, na verdade, aumentar esse risco.

Crosby deu o exemplo de alguém que trabalha na indústria tecnológica, compra uma casa num centro tecnológico como São Francisco e investe principalmente em ações tecnológicas. O resultado: as suas perspetivas financeiras dependerão desproporcionadamente da saúde do sector tecnológico, uma vez que está a dedicar-lhe a maior parte do seu tempo e dinheiro através do seu emprego, da sua propriedade e da sua carteira. Quando o sector tecnológico sofre um revés, ela pode ser prejudicada financeiramente.

Outra forma de os investidores se acomodarem ao que lhes é familiar é investir principalmente em ações americanas, acreditando que as ações não americanas são demasiado arriscadas.

3. Enviesamento de atenção

Os seres humanos tendem a prestar uma atenção desproporcionada às más notícias ou a acontecimentos de grande dimensão e baixa probabilidade (por exemplo, ataques de tubarões ou aviões que embatem em edifícios). Ambos podem distorcer a nossa perceção do risco.

Além disso, a sobrecarga de informação - proveniente de dados, investigação ou notícias - pode levar a decisões erradas, uma vez que o excesso de informação torna difícil ver a floresta pelas árvores, observou Crosby.

4. Enviesamento emocional

As nossas emoções e intuição podem proteger-nos em algumas situações difíceis ou podem ajudar a guiar-nos. Por exemplo, pode finalmente escolher um bom parceiro depois de anos de encontros com outros que nunca foram adequados para si.

Mas também podem levar-nos a agir de forma precipitada no momento e a ignorar o que normalmente sabemos que devemos fazer.

Pense em donuts, sugeriu Crosby. Pode ter recebido todo o aconselhamento nutricional do mundo, mas em situações de stress máximo irá invariavelmente procurar os donuts e não os espargos.

A forma como as emoções se manifestam nos mercados pode custar caro. Se o medo for ativado, pode entrar em pânico e vender na altura errada. Ou, se estivermos entusiasmados, o nosso otimismo pode distorcer a nossa noção de quanto risco estamos realmente a correr com um investimento.

Estratégias para contrariar os nossos enviesamentos

Segundo Crosby, os investidores podem tentar anular os seus enviesamentos de várias formas. Entre as estratégias sugeridas por ele estão as seguintes:

Baixe o ruído. Não verifique as suas contas de investimento diariamente. Não se fixe em todas as oscilações do mercado. Não se afogue em métricas. E não deixe que eventos negativos conduzam desproporcionalmente suas decisões de investimento.

Tenha humildade. Não se pode prever o futuro. E nunca terá a informação perfeita para fazer uma aposta segura numa única ação ou sector.

Diversifique os seus investimentos. Crosby colocou-o desta forma no seu livro: “A diversificação é... a personificação da gestão do risco do ego. [É] um aceno concreto à sorte e à incerteza inerentes à gestão do dinheiro e uma admissão de que o futuro é incognoscível".

Por exemplo, para contrariar o chamado “enviesamento doméstico” nos seus investimentos, Crosby sugeriu que não se deve investir muito mais em acções nacionais do que a sua percentagem do mercado mundial. Dependendo da forma como são medidas, as ações dos EUA representam entre 45% e 60% do mercado mundial de ações. Mas os investidores americanos médios têm, normalmente, uma parte muito maior das suas participações em empresas americanas e muito pouco em ações estrangeiras.

Crie um sistema. Automatizar as suas poupanças e investir numa carteira diversificada, independentemente das condições do mercado, funciona muitas vezes bem. O mesmo se aplica à constituição automática de um determinado montante de poupanças para objetivos de curto prazo e emergências.

“Não se trata tanto de um processo perfeito, mas sim de ter um processo”, disse Crosby.

Um exemplo é a ideia de “definir e esquecer” as poupanças para a reforma. Os trabalhadores que escolhem aumentar automaticamente as suas poupanças sempre que recebem um aumento saem-se melhor do que se tiverem de tomar decisões todos os meses sobre quanto poupar.

Use as emoções em seu benefício financeiro: um estudo citado por Crosby mostrou que os pais de baixo rendimento provavelmente economizavam duas vezes mais dinheiro quando tinham um envelope destinado à poupança com uma fotografia de seus filhos.

Compreenda que nenhum investimento é perfeito.