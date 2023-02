Um homem foi detido na Póvoa de Varzim por tentativa de homicídio, depois de em dezembro, em Vila Nova de Gaia, ter atingido um vizinho com dois tiros na “sequência de uma discussão”, anunciou esta quinta-feira a Policia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ explica que a detenção daquele homem, de 48 anos, foi feita em cumprimento de um mandado de detenção pela prática dos crimes de homicídio na forma tentada e de detenção de arma proibida.

Segundo a PJ, no dia 10 de dezembro de 2022, o suspeito envolveu-se numa discussão com os vizinhos na cidade de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, durante a qual o agora arguido “empunhou uma arma de fogo na via pública e efetuou três disparos, dois dos quais atingiram a vítima”.

Após o cometimento dos factos, refere o texto, “o arguido colocou-se em fuga, ausentando-se da sua área de residência” e foi “localizado e detido na cidade da Póvoa do Varzim”.

O detido, que tem já antecedentes criminais pelos crimes de resistência e coação sobre funcionário, injúria agravada e condução sob o efeito de álcool, informa a PJ, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.