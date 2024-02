Isto é o que os homens vão usar no próximo outono

Milão (CNN) - Quer esteja ansioso por ir para o ar livre ou à procura de um fato elegante e apropriado para o escritório, os últimos desfiles de moda masculina em Milão para a estação outono-inverno 2024 oferecem opções para o dia a dia.

Assinalando um regresso ao pragmatismo da indumentária, os designers apostaram em cortes clássicos com uma forte ênfase no conforto e na funcionalidade vista pela lente do luxo.

O grande ar livre

Vestir-se para as intempéries foi um tema importante nos "mood boards" de muitas das marcas líderes. Na Prada, a coleção dos co-directores criativos Miuccia Prada e Raf Simons, intitulada "Human Nature" [Natureza Humana], baseou-se na necessidade humana de ligação ao mundo que nos rodeia, disse Simons nos bastidores.

O vestuário de escritório aprovado pela Prada foi exibido no recente desfile da casa de moda em Milão. Foto Victor Virgile/Gamma-Rapho/Getty Images

Tendo como pano de fundo cabines de escritório sem graça e cadeiras oscilantes - em nítido contraste com um chão de floresta natural por baixo da passerelle em Perspex - o vestuário de escritório aprovado pela Prada foi complementado por proteções para todas as condições climatéricas, casacos de trabalho acolchoados e casacos de pele de carneiro com trespasses, com um tema de alto mar.

"Há esta ideia de ecoar o ambiente, ser influenciado por ambientes nas próprias peças de vestuário - escritório e natureza, interior e exterior, a mudança instintiva das pessoas que se deslocam entre estas esferas opostas", disse Simons.

Este casaco amarelo e o chapéu a condizer canalizaram o chique dos pescadores na SS Daley. Giovanni Giannoni/WWD/Getty Images

Um elemento marítimo também foi evidente na coleção da Emporio Armani. Foto Giovanni Giannoni/WWD/Getty Images

O ambiente marítimo também foi popular na Emporio Armani, onde os colarinhos de marinheiro e as malhas com motivos náuticos foram varridos sob o feixe rotativo de um farol, instalado nas instalações da Armani Silos especialmente para a ocasião. Por outro lado, o designer britânico Steven Stokey Daley (acabou de ser anunciado que Harry Styles, fã de longa data da marca, adquiriu acções da empresa) tinha apresentado um casaco de pescador amarelo brilhante alguns dias antes na Pitti Uomo em Florença.

O uniforme de pescador também apareceu na Fendi, onde a directora criativa, Silvia Venturini Fendi, levou o ambiente ao ar livre para o país, dizendo à CNN que a Princesa Anne da Grã-Bretanha ("a mulher mais elegante do mundo") era a sua musa.

A Princesa Ana da Grã-Bretanha foi uma inspiração pouco provável para a coleção de roupa masculina da Fendi para o outono-inverno 2024. Alessandro Levati/Getty Images

"Ela é muito rigorosa e tem uma atitude militar, mas ao mesmo tempo feminina", disse Fendi sobre a Princesa Real. "Gosto do facto de ela ter uma espécie de uniforme e de se vestir sempre da mesma maneira. Diria que ela é uma pessoa anti-moda e, para mim, a anti-moda está muito na moda atualmente."

O kilt-cum-culottes da Fendi, as malhas volumosas e as botas Wellington captaram o look de Balmoral, uma silhueta que foi apresentada mais tarde, no mesmo dia, pelo designer Neil Barrett, que falou de "função projectada" ao revelar os seus novos "techno-tweeds" derivados dos tradicionais fios britânicos Harris.

Fatos elegantes

Juntamente com o guarda-roupa de inspiração elementar, o fato ganhou uma relevância renovada. Pela primeira vez desde há muito tempo, praticamente todas as colecções tinham pelo menos uma versão do fato; desde as casas mais conhecidas - Brioni, Brunello Cucinelli e Canali - até às marcas menos convencionais do programa, como JordanLuca e Magliano.

O vestuário elevado para o dia a dia esteve em evidência em muitas passerelles, incluindo a JW Anderson, em cima. Justin Shin/Getty Images

O traje de gala surgiu como um dos pioneiros, sob a forma de camisas de smoking usadas com collants na JW Anderson e casacos de cauda na S.S. Daley, evocando o departamento de figurinos de Saltburn (ainda que Daley se tenha distanciado da referência, afirmando que não tinha visto deliberadamente o filme de Emerald Fennell, concorrente ao Óscar). Entretanto, os fatos matinais da cabeça aos pés da Dolce & Gabbana estabeleceram a elegância como um código chave para o futuro.

Stefano Gabbana e Domenico Dolce certificaram-se de que estavam prontos para capitalizar o estado de espírito que têm vindo a promover nas últimas quatro décadas, com uma redução dramática da extravagância e uma ênfase na alfaiataria clássica no seu lugar.

A Dolce & Gabbana centrou-se na alfaiataria clássica e nos casacos compridos. Stefania D'Alessandro/WireImage/Getty Images

"Isto é para um jovem que quer parecer sofisticado e elegante... (dando) respeito à tradição da alfaiataria e uma voz aos nossos alfaiates que trabalham aqui", disse a dupla numa antevisão.

Para complementar as linhas elegantes dos fatos, surgiram casacos compridos em lã fina e pele que eram parte "Bladerunner", parte "Matrix" e parte ode aos anos 1990. Não se viu nada melhor do que na Gucci, onde Sabato de Sarno fez a sua estreia na moda masculina como diretor criativo. Admirador assumido do seu antecessor dos anos 90, Tom Ford, os seus designs de arrasar vieram em verde floresta e no seu novo tom, o "vermelho âncora".

Um casaco comprido em "vermelho âncora", a nova tonalidade do designer Sabato de Sarno, em exposição na Gucci. Daniele Venturelli/Getty Images

"É uma história de filmes, da minha amada Itália, de intelectuais e de viagens à volta do mundo, mas sem deixar de nos sentirmos em casa onde quer que estejamos. Uma história de objectos - brilhantes, tácteis e frios ao toque, mas quentes para o coração e para a alma - que é desejável colecionar, não para um museu, mas para enriquecer a vida quotidiana", afirmou de Sarno nas notas da exposição.

Uma lição de moderação

O regresso generalizado à sobriedade, no entanto, foi menos um janeiro seco e mais uma lição de moderação - com pontos de interesse subtis salpicados por todo o lado.

O broche está de volta, preso às lapelas na S.S. Daley, Magliano, Emporio Armani e Dolce & Gabbana. Na MSGM, o designer Massimo Giorgetti encolheu o guiador vermelho desenhado por Franco Albini para o Metro de Milão (o estímulo e a localização do seu desfile) como alfinetes nos blazers.

Um broche dourado na lapela de um smoking atualizado Dolce & Gabanna. Victor Virgile/Gamma-Rapho/Getty Images

Os broches também foram apresentados na MSGM. Justin Shin/Getty Images

O brilho contido apareceu em coletes com apliques de diamantes e calças palazzo na Gucci, calças com lantejoulas na Magliano e casacos bordados com jóias na Emporio Armani - um desvio acentuado da extravagância que a moda masculina tem apresentado ultimamente. Quando não era uma lantejoula que chamava a atenção, era um motivo animal: Os gatos foram o animal doméstico de eleição na Magliano e na JW Anderson, enquanto as ovelhas da quinta apareceram em malhas intarsia na S.S. Daley.

Longevidade em destaque

Separações funcionais, úteis e clássicas são os temas desta estação discreta, uma resposta lógica, talvez, tanto aos apelos para uma abordagem mais sustentável da moda que valoriza a longevidade, como à atual queda nos gastos com o luxo.

Funcional, útil e clássico, como acima na Emporio Armani, foram os temas-chave da temporada em Milão. Victor Virgile/Gamma-Rapho/Getty Images

Com os grupos de luxo LVMH e Kering a reportarem um abrandamento nas vendas (a inflação e a diminuição dos compradores com aspirações foram apontados como factores que contribuíram para isso) e o mercado numa trajetória de correção após o boom de vendas pós-pandemia, o vestuário de homem pode fazer bem em vaguear pelo lado da cautela estética e do apelo alargado. Resta saber se os fatos realmente bons, o equipamento quente para o ar livre e a ausência de artifícios são a resposta.