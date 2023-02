Dois homens com cerca de 60 anos foram encontrados mortos esta quarta-feira de manhã na praia do Areeiro, a sul da Vieira de Leiria, no concelho da Marinha Grande, disse à agência Lusa a Polícia Marítima.

Segundo o comandante da Capitania da Nazaré, Mário Lopes Figueiredo, na noite de terça-feira, depois das 20:30, estes dois homens saíram para a pesca na zona de Vieira de Leiria.

"Hoje, foram encontrados cadáver no Areeiro, a sul da Vieira, por um agente da PSP reformado, que também estaria à pesca", acrescentou o comandante.

Mário Lopes Figueiredo adiantou que a família também já tinha dado o alerta para o 112, uma vez que os homens não tinham regressado a casa.

Os corpos foram reconhecidos por um familiar de uma das vítimas, informou ainda o comandante.

"Ao que tudo indica, os homens terão morrido por afogamento, mas só a autópsia irá confirmar", afirmou Mário Lopes Figueiredo.

O comandante referiu também que as vítimas estariam a praticar a arte de pesca da majoeira, na qual as redes são estendidas a partir de terra até ao mar, numa zona em que os pescadores ainda têm pé.

Os corpos serão agora transportados para o Instituto de Medicina Legal.