Jovem com cerca de 20 anos morre afogado na praia de Alburrica, no Barreiro

Um jovem com cerca de 20 anos morreu este domingo afogado na praia de Alburrica, no Barreiro, distrito de Setúbal, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

A mesma fonte indicou que a vítima foi retirada da água por nadadores-salvadores, tendo o óbito sido declarado no local pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Barreiro.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal, o alerta foi dado às 18:21.

Foram mobilizados para o local sete operacionais, dos Bombeiros Sul e Sueste (Barreiro), do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), da Polícia Marítima e do Serviço Municipal de Proteção Civil do Barreiro, apoiados por quatro veículos, incluindo a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).