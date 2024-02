Preço da gasolina ⬆️; preço do gasóleo ⬆️: o que muda para a semana

Os preços dos combustíveis vão voltar a subir na próxima semana. O gasóleo, o combustível mais usado em Portugal, deverá ficar dois cêntimos mais caro a partir de segunda-feira, e a gasolina deverá aumentar três cêntimos, disse ao ECO uma fonte do setor.

Quando for abastecer, deverá passar a pagar 1,667 euros por litro de gasóleo simples e 1,736 euros por litro de gasolina simples 95, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas à segunda-feira, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). O preço do diesel vai, assim, a caminho da sexta semana consecutiva de subidas e a gasolina para a nona. Os preços estão assim ao nível dos praticados em meados de novembro (6 e 13 de novembro, respetivamente).

Estes valores já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis. A redução de impostos determinada pelas medidas atualmente em vigor é de 25 cêntimos por litro de gasóleo e de 26 cêntimos por litro de gasolina.

Os preços podem ainda sofrer alterações para ter em conta o fecho das cotações do petróleo brent à sexta-feira e o comportamento do mercado cambial. Mas também porque os preços finais resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras. É ainda de recordar que os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.

Esta semana, os preços do gasóleo e da gasolina subiram 2,1 e um cêntimo, respetivamente, cumprindo a expectativa do mercado.

O preço do brent, que serve de referência para o mercado europeu, está a descer esta sexta-feira 0,91%, para 82,11 dólares por barril, devido às preocupações com o abrandamento da procura depois do alerta da Agência Internacional de Energia e na sequência da publicação de vários indicadores que apontam para um abrandamento das economias. Ainda assim, tudo aponta para uma ligeira subida semanal após as variações voláteis ao longo da semana.

Um dólar mais fraco ofereceu algum alívio aos preços do petróleo, cotado em dólares, após a moeda ter caído acentuadamente após os máximos de três meses, acompanhando os dados fracos das vendas a retalho nos EUA.

As perspetivas para os preços do petróleo permaneceram sombrias, especialmente depois do relatório da AIE divulgado na quinta-feira, que prevê um abrandamento da procura global de petróleo. A organização reduziu sua previsão de crescimento global do petróleo em 2024 para 1,22 milhões de barris por dia contra os anteriores 1,24 milhões.

Os sinais de recessão vindos das maiores economias do mundo também ensombraram as perspetivas de procura de petróleo. Tanto o Reino Unido como o Japão entraram em recessão técnica no quarto trimestre de 2023 e o crescimento do PIB da zona euro manteve-se inalterado no quarto trimestre, depois de o bloco também ter entrado em recessão no terceiro trimestre. Além disso, a China, principal importador de crude, também se debate com uma retoma económica lenta, mas o feriado da semana do Ano Novo Lunar oferece algum impulso.

No que diz respeito à oferta, os dados divulgados no início da semana revelam um grande salto nos stocks de petróleo bruto dos EUA, à medida que a produção aumentava para níveis recordes. Os analistas esperam que a forte produção dos EUA colmate, em grande medida, quaisquer lacunas de abastecimento da OPEP, bem como potenciais perturbações de abastecimento decorrentes do conflito no Médio Oriente.