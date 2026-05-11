Há novidades sobre o preço do gasóleo e da gasolina - veja aqui os novos valores - TVI

Há novidades sobre o preço do gasóleo e da gasolina - veja aqui os novos valores

  • Há 1h e 0min

De qualquer maneira: importa relembrar que os valores variam consoante o posto, a região e a marca (REPORTAGEM VÍDEO: CAROLINA RIBEIRO)

Se precisa de abastecer o carro, esta semana vai ser mais barato. O preço dos combustíveis desce a partir desta segunda-feira, com o gasóleo registar uma queda de 9 cêntimos por litro, para um preço médio de 1,94 euros.

Já a gasolina baixa 2 cêntimos, para um custo médio de 1,98 euros.

À descida há que retirar mais uns cêntimos da ajuda do governo no imposto sobre produtos petrolíferos. Esta semana o desconto é menor, mas ainda assim retira seis cêntimos ao preço do gasóleo e cinco ao preço da gasolina.

Importa relembrar que os valores variam consoante o posto, a região e a marca e por isso é normal que em grande parte do país os preços continuem a ultrapassar a barreira dos 2 euros por litro.

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