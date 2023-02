Em fevereiro, é a primeira vez que isto acontece: os preços da gasolina e do gasóleo vão subir na próxima semana, apurou a CNN Portugal junto a uma fonte de mercado, tendo por base os preços internacionais dos produtos refinados e do petróleo.

A partir de segunda-feira, o preço do litro do gasóleo deve ficar 1,5 cêntimos mais caro. O aumento no preço por litro da gasolina simples 95 será de 1 cêntimo.

Os preços dos combustíveis tinham descido nas últimas duas semanas.

De acordo com a Direcção-Geral de Energia e Geologia, os preços de referência esta quinta-feira eram de 1,666 euros/litro no caso da gasolina simples 95 e de 1,526 euros/litro no caso do gasóleo.