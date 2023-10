Prémio Nobel da Paz atribuído a ativista detida pela "luta contra a opressão das mulheres no Irão"

O prémio Nobel da Paz deste ano foi atribuído à ativista Narges Mohammadi pela "luta contra a opressão das mulheres no Irão e pela sua luta para promover os direitos humanos e a liberdade para todos", anunciou o Comité Nobel Norueguês esta sexta-feira.

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2023 #NobelPeacePrize to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all.#NobelPrize pic.twitter.com/2fyzoYkHyf