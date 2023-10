Nobel da Física para Pierre Agostini, Ferenc Krausz e Anne L’Huiller. "Agora podemos abrir a porta para o mundo dos eletrões"

O prémio Nobel da Física foi atribuído a Pierre Agostini, Ferenc Kraus e Anne L’Huillier "pelos métodos experimentais que geram pulsos de luz para o estudo da dinâmica de eletrões na matéria", anunciou esta terça-feira a Real Academia Sueca de Ciências.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Physics to Pierre Agostini, Ferenc Krausz and Anne L’Huillier “for experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter.” pic.twitter.com/6sPjl1FFzv