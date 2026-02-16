Deram 10 mil preservativos a 2.800 atletas nos Jogos Olímpicos de Inverno. Não chegou, nem de perto

Que melhor presente para receber no Dia dos Namorados do que um renovado stock de preservativos? Foi isso que deram aos atletas que estão a participar nos Jogos Olímpicos de Inverno, que se realizam por esta altura entre as cidades italianas de Milão e Cortina.

Mas não foi a data de 14 de fevereiro a inspirar a organização, senão antes o uso que os atletas haviam dado ao material que tinha sido disponibilizado antecipadamente.

“Podemos confirmar que foram distribuídos preservativos na Aldeia Olímpica devido a uma procura maior que o antecipado”, confirmou o comité italiano em comunicado, garantindo que entre domingo e segunda-feira chegariam aos atletas mais métodos de proteção.

Esta é já uma prática dos Jogos Olímpicos - há décadas que são distribuídos preservativos aos atletas -, pródigos em polémicas sexuais, mas a organização não contava ter de renovar o stock.

Nos últimos Jogos Olímpicos de Verão, em Paris, foram distribuídos 300 mil preservativos por 10.500 atletas, por exemplo.

E se é certo que Milão-Cortina tem menos atletas, também é certo que o rácio não esteve nem perto do de 2024. De acordo com o porta-voz do Comité Olímpico Internacional, aos 2.800 atletas foram dados cerca de 10 mil preservativos, o que dá cerca de quatro borrachinhas para cada participante.

Não chegou, está visto, o que “mostra claramente que o Dia dos Namorados está a fundo na aldeia”, brincou Mark Adams.

Agora, com stock renovado, a organização espera que a falta de preservativos não volte a ser problema até ao dia 22 de fevereiro, o último do evento. Caso aconteça, a organização garante que haverá nova distribuição.