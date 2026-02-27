Marcelo espera que UE "saiba reconhecer os méritos" de Costa no Conselho Europeu

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esperar que a União Europeia (UE) “saiba reconhecer os méritos” do presidente do Conselho Europeu, António Costa, possibilitando “mais anos” no exercício de tal função.

“Não é adeus porque o presidente [do Conselho Europeu] tem um grande futuro político à sua frente e eu espero que a Europa saiba reconhecer os seus méritos, o que significa mais anos, importantes anos, no exercício desta função, o que seria muito bom para a Europa e também para Portugal”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações aos jornalistas portugueses em Bruxelas.

O Presidente da República está esta sexta-feira na capital belga para uma despedida das instituições europeias, tendo-se reunido à hora de almoço com António Costa, depois de se ter encontrado esta manhã com as presidentes da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do Parlamento Europeu, Roberta Metsola.

A 1 de dezembro de 2024, António Costa começou o seu mandato de dois anos e meio à frente do Conselho Europeu, sendo o primeiro socialista e o primeiro português neste cargo.