Frente Cívica diz que Presidente da República perdeu legitimidade moral para se manter no cargo

O presidente da Frente Cívica considerou este sábado que o Presidente da República perdeu legitimidade “moral” e está “ferido de morte” para exercer funções e sugere que Parlamento investigue eventual crime de tráfico de influências no exercício de funções.

“Neste momento a dignidade já se perdeu completamente. Estamos numa situação com um governo demissionário, uma Assembleia que está em fim de ciclo, obviamente, o Presidente não pode neste momento, digamos, deixar cair o poder na rua, mas numa situação mais normal, é evidente que o Presidente teria, perante o parlamento, explicar todas estas situações, porque, quando um Presidente da República se coloca na posição de tratar de casos individuais é o reconhecimento do mais alto magistrado da nação que aceita que as instituições não funcionam”, disse Paulo Morais, à margem das comemorações do Dia Internacional Contra a Corrupção, na Póvoa de Varzim.