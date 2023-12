Marcelo decreta demissão oficial do Governo

As contradições e os dez dias que abalaram Marcelo Rebelo de Sousa no caso das gémeas

"Se Marcelo fosse um membro do Governo não acredito que se mantivesse em funções": a legitimidade do Presidente ficou "beliscada"

O Presidente da República decretou a demissão oficial do Governo, no seguimento do pedido de demissão de António Costa. O Executivo cessará assim funções dia 8 de dezembro, sexta-feira.

Marcelo Rebelo de Sousa esclarece ainda que até o próximo governo tomar posse, este Executivo vai assegurar, nos termos constitucionais, a prática dos “atos estritamente necessários para assegurar os negócios públicos".

No comunicado publicado no site da Presidência da República pode ler-se:

"Na sequência e por efeito do pedido de demissão do Primeiro-Ministro, o Presidente da República decretou hoje, nos termos da Constituição, a demissão do Governo, com efeitos a partir de amanhã, 8 de dezembro.

