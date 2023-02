O presidente do PSD ameaçou recorrer a Belém para reclamar "a interrupção da legislatura" quando assim o entender. Mas o Presidente da República reitera que "o Governo deve governar" e que um cenário de eleições antecipadas "seria uma paragem do país num momento crucial para a utilização dos fundos e para a economia portuguesa".

Ressalvando que não comenta "declarações partidárias", Marcelo Rebelo de Sousa diz acompanhar "o que se passa na vida política", o que lhe permite ter uma "perspetiva de bom senso" de que "o Governo deve governar" e que a oposição - "ou as várias oposições", vincou - "deve ser mais assertiva, mais afirmativa".

"Nenhuma delas [das oposições] defende neste momento a dissolução do parlamento, o que é sensato, [pois] estamos num período muito crítico lá fora e com consequências cá dentro. Seria uma paragem do país num momento crucial para a utilização dos fundos e para a economia portuguesa", argumenta o chefe de Estado, em declarações aos jornalistas, no antigo picadeiro real, junto ao Palácio de Belém, em Lisboa.

Ora, "do mesmo modo que a oposição não entende que este deva ser o momento para dissolução do parlamento, a sociedade portuguesa, no geral, sente que a exigência é maior para o Governo e para a oposição", acrescenta.

"O Governo sente que o facto de ter maioria absoluta não é um escudo protetor ilimitado e que tem de corresponder às exigências e às necessidades dos portugueses", conclui o Presidente da República, terminando assim o assunto.

O aviso de Montenegro surgiu depois da divulgação dos resultados de uma sondagem feita para a TVI e CNN Portugal que mostrou que, se as eleições fossem hoje, haveria uma vitória do PSD.

Na abertura do Conselho Nacional do PSD, Luís Montenegro dirigiu uma mensagem a António Costa, afirmando que esta ainda “é a sua hora” de governar, mas avisou que quando entender que é o momento de interromper a legislatura irá fazer esse apelo ao Presidente da República.