Depressão Laurence traz aguaceiros e trovoada - tempo de inverno mantém-se nos próximos dias

A depressão Laurence chega a Portugal, trazendo chuva forte, trovoadas e vento intenso, especialmente na região sul e na Madeira, prolongando um padrão meteorológico mais de inverno do que de primavera.

“Este ano, estamos a ter um março algo chuvoso, sobretudo a sul”, aponta o climatologista Mário Marques, acrescentando que “a norte, desde 1 fevereiro, as precipitações estão na média ou ligeiramente abaixo da média”. Esta anomalia no sul representa um alívio bem-vindo para as regiões que sofrem de défice hídrico, como o barlavento algarvio e o litoral alentejano – precipitação “ultrapassa mais de 100% do que é normal para esta altura do ano”.

O climatologista Mário Marques destaca que “este padrão irá manter-se e é normal para esta altura do ano”, embora estejamos pouco habituados, sobretudo a sul, a este “contínuo fluxo de depressões”.

A partir do final do dia, a depressão Laurence irá afetar Portugal, com maior intensidade a sul do Tejo e na Madeira, “com aguaceiros e trovoadas”. A principal preocupação nas ilhas será a agitação marítima, com ondas que podem atingir os oito metros na costa norte e oeste, durante a noite e madrugada de segunda-feira.

A próxima semana será marcada por instabilidade generalizada, com ventos intensos e chuva forte, “sobretudo no dia 19 e, depois nas regiões norte, nos dias 20 e 21”. "Teremos toda uma semana mais instável, portanto, com precipitação, com um tempo que faz lembrar mais o inverno do que propriamente a primavera," explica Mário Marques.

A precipitação acumulada tem ajudado a repor os níveis de água nos solos e reservatórios, favorecendo a agricultura e o abastecimento público. No entanto, Mário Marques alerta: "Não podemos lançar foguetes. A gestão da água deve ser feita diariamente/mensalmente e não a indicar que temos água até 2026 ou 2027”. O climatologista recorda que, após um final de 2022 chuvoso, a seca regressou em 2023, afetando sobretudo as barragens do sul.

As previsões meteorológicas indicam que a primavera deste ano “poderá ser mais húmida do que nos últimos anos”, o que poderá contribuir para aliviar a seca prolongada em Portugal. Ainda assim, Mário Marques aponta que é melhor “ter a cabeça fria” e “não largar foguetes”.