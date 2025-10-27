Chuva intensa e vento forte: especialista alerta para risco de inundações rápidas - TVI

Chuva intensa e vento forte: especialista alerta para risco de inundações rápidas

  • TVI
  • Há 1h e 43min

O climatologista Mário Marques deixa alguns conselhos, nomeadamente em relação às deslocações no Dia de Todos os Santos

A chuva está de volta e, nos próximos dias, "poderá ser por vezes extrema". O aviso é do climatologista Mário Marques, que faz um retrato do que aí vem: "a partir de amanhã, sobretudo à tarde, e até ao dia 1 de novembro, pelo menos, teremos uma passagem sucessiva de depressões", que vão resultar em precipitação intensa, "no dia 31 e, sobretudo, no dia 1, sábado (Dia de Todos os Santos)".

Segundo o especialista, o padrão atmosférico mudou e o outono "verdadeiro" instalou-se. Portugal vai ser atingido por chuvadas rápidas e intensas, o que leva a um risco acrescido de ocorrências relacionadas com precipitação.

"Dias 31 e 1 existe um risco muito elevado de inundações rápidas em praticamente todo o território nacional", avisa Mário Marques, acrescentando que sábado "será um dia a evitar deslocações de longa distância, uma vez que teremos condições propícias para inundações rápidas e grandes lençóis de água".

Chuva em todo o país e vento forte entre o Algarve e Aveiro

"Vai chover em todo o país”, aponta o climatologista, mas há zonas em que a precipitação será mais persistente. No litoral oeste, sobretudo a norte de Sintra, a chuva será "mais intensa e contínua". Ainda assim, o Sul não passa ao lado deste fenómeno.

Em casa, devem ser tomadas medidas simples de prevenção: limpar caleiras e sarjetas, remover folhas e objetos que obstruam escoamentos, e redobrar a atenção a garagens, caves e pátios. Nas estradas, as autarquias devem fazer limpezas regulares, até porque a queda de folha leva ao entupimento dos sistemas de drenagem, lembra.

Além da chuva, atenção ao vento de componente sul, que poderá ser "muito forte" de 31 para 1 de novembro, "sobretudo nas regiões entre o Algarve e Aveiro". Ou seja, o vento soprará com maior intensidade nas regiões Centro e Sul.

O cenário pode ainda sofrer alterações, admite o Mário Marques, mas "os ingredientes estão lá". Por isso, "é necessária cautela" e antecipar possíveis problemas.

A boa notícia é que, como se costuma dizer, depois da tempestade vem a bonança e, segundo o climatologista, "a partir dos dias 5, 6 poderemos ter o verão de São Martinho em força".
 

