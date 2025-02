Próxima semana terá "um ou outro dia de chuva, mas nada de invernoso". Tempo pode mudar no Entrudo

Os arquipélagos da Madeira e dos Açores estão sob aviso amarelo devido ao mau tempo. Está prevista a queda de neve acima dos 1.100 metros nas zonas mais altas dos Açores, resultado da influência de uma massa polar. A Madeira, por sua vez, terá precipitação, mas sem impacto significativo, explica o climatologista Mário Marques.

No continente, poderão ocorrer chuviscos no fim de semana, especialmente durante a noite de sábado para domingo, mas “irá aliviar, com boas abertas”.

Os dias seguintes serão marcados por variações entre abertas de sol e períodos de maior nebulosidade, mantendo-se um inverno globalmente ameno. A chuva poderá aparecer “no dia 21 para 22”.

Já as temperaturas “irão estar ligeiramente acima do normal”. Poderão “existir oscilações, mas serão pouco significativas”, aponta Mário Marques, acrescentado: “Teremos uma semana de padrão nebulado, com sol, um ou outro dia de chuva, mas nada de invernoso, a não ser no dia de hoje (sexta-feira) para os Açores e a Madeira. Estamos a ter um inverno ameno e com precipitação abaixo do que é normal.”

Poderão existir surpresas meteorológicas para quem já faz planos para o Carnaval. Entre 3 e 4 de março, o climatologista aponta para a possibilidade de existir “uma ligeira mudança de padrão, com um Atlântico mais ativo, mas nada de extraordinário.”

Ainda assim há esperança. “Podem ter sorte na passagem do Entrudo entre o dia 3 e 4”, aponta Mário Marques.