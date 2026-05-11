Portugal vai de 7ºC a 22ºC, inclui aguaceiros e trovoada - TVI

Portugal vai de 7ºC a 22ºC, inclui aguaceiros e trovoada

  • Agência Lusa
  • Há 2h e 25min
chuva.trovoada.dreamstime

Onze distritos de Portugal vão estar sob aviso amarelo

O IPMA prevê para para esta segunda-feira no continente períodos de céu muito nublado e aguaceiros, que podem ser acompanhados de trovoada e ser ocasionalmente sob a forma de granizo, sendo mais intensos e frequentes no litoral a norte do Cabo Mondego até final da manhã e no interior Norte e Centro durante a tarde.

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado de sul/sudoeste, soprando por vezes forte na faixa costeira ocidental até ao meio da manhã e nas terras altas até ao final da tarde e pequena subida da temperatura mínima, em especial no Norte e Centro.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 7 graus Celsius (na Guarda) e os 14 (em Faro) e as máximas entre os 13 (na Guarda) e os 22 (em Santarém).

Onze distritos de Portugal vão estar a partir das 12:00 desta segunda-feira sob aviso amarelo face à previsão de aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada, podendo ocasionalmente ser de granizo.

Os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga estarão com aviso até às 21:00 de hoje, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

O avião ia a aterrar, 277 pessoas a bordo: incendiou-se - mas toda a gente está em segurança

Hoje às 08:09
1

Condutor português morreu carbonizado em despiste em Zamora, Espanha

Ontem às 20:27
2

OMS recomenda 42 dias de quarentena para hantavírus mas decisão é de cada país

Ontem às 21:56
3

Sismo em Oliveira de Azeméis - o que se sabe

Hoje às 08:15
4

Há novidades sobre o preço do gasóleo e da gasolina - veja aqui os novos valores

Hoje às 08:47
5
28:54

“Donald Trump arrisca-se a que o Irão seja o Vietname dele”. Global com Paulo Portas na íntegra

Ontem às 22:31
6
02:13

Este cancro da pele é o que mais mata e "envia metastases para qualquer órgão"

Há 2h e 56min
7
06:10

O corpo começa a atacar-se a si próprio: estes são os sinais de uma doença que afeta sobretudo mulheres

Ontem às 11:49
8

"A pessoa acorda a sentir-se cansada" é um dos sintomas desta doença que se manifesta geralmente a "partir dos 25/30 anos": o que é preciso saber

Há 3h e 30min
9
01:54

Polígrafo. Há um adesivo milagroso para emagrecer no Hospital de Santa Maria?

8 mai, 21:31
10

Estado de saúde de francesa com hantavírus "está a piorar", PM francês convoca reunião; americano também testa positivo; OMS recomenda quarentenas de 42 dias

Hoje às 08:30
11
01:16

O testemunho de quem já teve "o mais agressivo" de todos os cancro da pele

Há 2h e 58min
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Em nome da sua saúde, olhe para a sua pele - Andreia Filipe Leite fez isso, salvou-lhe a vida

Há 44 min

Portugal vai de 7ºC a 22ºC, inclui aguaceiros e trovoada

Há 2h e 25min

Euribor sobe em todos os prazos e atinge novo máximo a três meses

Há 1h e 5min

Atenção aos 'manipuladores de pessoas' : os novos burlões usam 'urgência, escassez, falsos testemunhos, simpatia, interesse comum, intimidação ou o fator autoridade'

Há 1h e 30min

Espiões detêm um sueco e um turco que estavam a ajudar a Rússia com "produtos avançados de engenharia"

Há 23 min

O avião ia a aterrar, 277 pessoas a bordo: incendiou-se - mas toda a gente está em segurança

Hoje às 08:09

Quatro polícias suspeitos de tortura em duas esquadras de Lisboa ficam em prisão preventiva

Há 2h e 37min

Estado de saúde de francesa com hantavírus "está a piorar", PM francês convoca reunião; americano também testa positivo; OMS recomenda quarentenas de 42 dias

Hoje às 08:30

Sismo em Oliveira de Azeméis - o que se sabe

Hoje às 08:15

Escândalo do Rato. Agentes foram avisados na PSP de que eram vigiados e que seriam alvo de buscas 

Há 3h e 30min

"Não", o Reino Unido "não é ingovernável". E quer aproximar-se da UE (dez anos após o choque)

Há 1h e 40min

Há novidades sobre o preço do gasóleo e da gasolina - veja aqui os novos valores

Hoje às 08:47