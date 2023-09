Atenção ao mau tempo: chuva, vento forte e agitação marítima colocam todo o país em alerta amarelo

Estado do tempo vai piorar. Estas são as recomendações da Proteção Civil à população

Portugal continental está, este sábado, totalmente sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, vento forte e agitação marítima, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os alertas de períodos de “chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada”, vigoram desde as 06:23 deste sábado em todos os distritos, exceto no de Bragança, onde a chuva forte é esperada só a partir do meio-dia.

Nos casos de Castelo Branco, Guarda e Bragança, este aviso amarelo estende-se até às 21:00, enquanto nos distritos de Viseu, Vila Real, Santarém e Portalegre, a chuva deverá persistir até às 18:00.

Em Braga, Coimbra, Beja, Viana do Castelo, Porto e Évora a precipitação forte deve manter-se até às 15:00, em Aveiro, Leiria e Faro, até às 12:00, e em Lisboa e Setúbal está previsto parar a meio da manhã.

No caso dos distritos de Viseu, Guarda, Santarém, Leiria, Castelo Branco, Aveiro e Coimbra, está previsto o regresso da chuva forte no domingo.

O IPMA pôs também sob aviso amarelo para domingo vários distritos devido ao risco de vento forte do quadrante sul na faixa costeira, com rajadas que podem chegar aos 80 quilómetros por hora.

É o caso de Braga, Coimbra, Aveiro, Leiria, Viana do Castelo e Porto.

A previsão de forte agitação marítima, com ondas até 4,5 metros, na madrugada e manhã de domingo, nos distritos de Braga, Coimbra, Aveiro, Leiria, Lisboa, Viana do Castelo e Porto também levou o IPMA a emitir um aviso amarelo.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

As temperaturas máximas previstas para este sábado em Portugal continental vão oscilar entre os 15 graus centígrados na Guarda, e os 25 em Beja, Setúbal, Santarém e Aveiro.

As temperaturas mínimas vão andar entre os 12 graus centígrados em Vila Real, Viseu e Guarda, e os 19 graus em Aveiro.