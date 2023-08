"Está tudo bem": novo vídeo sugere que Prigozhin sabia que corria perigo de vida antes da queda do avião

Esta sexta-feira foi divulgado um novo vídeo de Yevgeny Prigozhin, que terá sido gravado dias antes da sua morte, e no qual o ex-líder do Grupo Wagner dava a entender que a sua vida poderia estar em risco.

"Para todos aqueles que estão a debater se estou vivo ou morto, como é que estou: estamos no fim de semana da segunda metade de agosto de 2023. Estou em África", declarou, num vídeo divulgado num canal do Telegram associado ao Grupo Wagner, o Grey Zone.

"Então, para todos aqueles que gostam de especular sobre a minha morte, sobre a minha vida privada, sobre o meu trabalho ou qualquer outra coisa: está tudo bem", completou, no interior de um carro em andamento.

A declaração de Prigozhin sugere que o vídeo terá sido gravado no dia 19 ou 20 de agosto, dias antes da queda do avião onde seguia o líder do Grupo Wagner e outros nove passageiros, incluindo Dmitry Utkin, fundador do Grupo Wagner.

A data e local em que as imagens foram registadas não foram verificados por fontes independentes, mas o vídeo sugere que Prigozhin estava ciente de que corria risco de vida.

A queda do avião que, alegadamente, matou Prigozhin aconteceu precisamente dois meses depois de uma revolta falhada contra o Kremlin. A presença do nome de Prigozhin na lista de passageiros levantou de imediato questões sobre a causa exata do incidente.