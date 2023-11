PJ Harvey, Lana del Rey, Pulp e The National: veja o cartaz completo do Primavera Sound no Porto

Lana del Rey, Pulp, PJ Harvey, The National, Justice, SZA e Mitsky estão entre os nomes anunciados esta terça-feira para o próximo festival Primavera Sound, no Porto, que se realiza de 6 a 9 de junho.

O Primavera Sound de 2024 vai ser, como habitualmente, no Parque da Cidade, no Porto e vai também receber American Football, Arca, Blonde Redhead, Ethel Cain, Julie Byrne, Justice, Lambchop, Lankum, Mannequin Pussy, Mitski, os inevitáveis Shellac, The Last Dinner Party, e Wolf Eyes, entre muitos outros.

Do lado dos artistas portugueses, encontram-se as presenças de Ana Lua Caiano, André Henriques, Best Youth, Classe Crua, Conjunto Corona, Expresso Transatlântico, Milhanas, Samuel Úria e Tiago Bettencourt.

Os bilhetes para o festival estão à venda, por 175 euros mais taxas para os três dias do evento.