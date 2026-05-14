Primeira-ministra derrubada por dois drones ucranianos perdidos num projeto de infraestruturas energéticas - TVI

Primeira-ministra derrubada por dois drones ucranianos perdidos num projeto de infraestruturas energéticas

  • Agência Lusa
  • Há 32 min
Evika Siliņa

Aconteceu na Letónia

A primeira-ministra da Letónia, Evika Siliņa, demitiu-se hoje do cargo na sequência da rutura da coligação governamental que se seguiu ao impacto de dois drones ucranianos perdidos num projeto de infraestruturas energéticas.

Com a saída de dois parceiros da coligação Nova Unidade, o Governo letão, de centro, perdeu a maioria parlamentar.

A crise política teve início com as falhas na proteção do espaço aéreo decorrentes da explosão de um drone ucraniano no país, o que já tinha levado Evika Siliņa a solicitar a demissão do seu ministro da Defesa.

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