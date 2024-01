Princesa de Gales já teve alta e "está a recuperar bem"

A princesa de Gales regressou a casa esta segunda-feira depois de ter realizado uma cirurgia abdominal. Num comunicado publicado nas redes sociais oficiais, o Palácio de Kensington adianta que Kate Middleton "está a recuperar bem".

"A Princesa de Gales regressou a casa em Windsor para continuar a sua recuperação de uma cirurgia. Está a recuperar bem", lê-se na nota.

No comunicado, os príncipes de Gales agradecem ainda "a toda a equipa do London Clinic, especialmente à dedicada equipa de enfermagem, pelos cuidados" prestados a Kate Middleton, assim como "os votos de melhoras que tem recebido de todo o mundo".

A princesa de Gales, de 42 anos, foi submetida a uma cirurgia abdominal a 17 de janeiro, no The London Clinic, um hospital privado no centro de Londres. O palácio não revelou qual o problema de saúde que levou à cirurgia, apenas que não se tratava de nada relacionado com cancro.

O comunicado da realeza referia que a princesa, de 42 anos, foi internada a 16 de janeiro, iria permanecer internada entre 10 a 14 dias - período de tempo que se veio a verificar - "antes de regressar a casa para continuar a recuperação". Apesar da rápida recuperação, não é esperado que a princesa de Gales possa regressar aos seus compromissos públicos antes da Páscoa.