O irmão da princesa Diana afirmou, em entrevista ao podcast da Times Radio "Off Air", que não vai ser convidado para a coroação do rei Carlos III. Colocando, assim, um ponto final à especulação se estaria ou não presente no evento, Charles Spencer justificou a ausência com o facto de se tratar de uma cerimónia mais pequena.

"Eu penso que não, acho que são apenas cerca de duas mil pessoas que vão [à cerimónia]", respondeu o irmão de Diana quando questionado sobre se achava que iria ser convidado para a cerimónia de dia 6 de maio.

A cerimónia de coroação de Carlos e Camilla será menor quando comparada com a coroação da rainha Isabel II que contou com mais de oito mil convidados.

No podcast, Charles falou ainda sobre os seus sentimentos sobre a irmã e a família real, confessando que pensa em Diana diariamente e que no dia da coroação não será diferente.

"Penso que isso é muito elogioso. Obviamente, penso na Diana todos os dias, num contexto diferente. Mas toda esta coisa real... Não a acho tão interessante como as outras pessoas, sabes? Apenas continuo com a minha vida... As pessoas assumem que me preocupo muito, mas é apenas uma parte lateral da minha vida", afirmou.

A cerimónia de coroação do rei Carlos III e da rainha consorte Camilla vai decorrer a 6 de maio de 2023, na abadia de Westminster, em Londres. Os britânicos vão ter direito a um fim de semana prolongado para festejar os novos reis, que contará não só com a cerimónia, mas também com um concerto e ações de voluntariado.

Apesar da divulgação do programa das festas, a lista de convidados para a cerimónia ainda não foi divulgada, não se sabendo, por exemplo, se o príncipe Harry e Meghan Markle marcarão presença na coroação. Em entrevista ao jornalista britânico Tom Bradby aquando a publicação do livro "Na Sombra", Harry não se comprometeu com a presença no evento.