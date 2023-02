A princesa Eugenie anunciou, esta terça-feira, que está grávida do segundo filho. Eugenie, filha do príncipe André com Sarah Fergunson, é casada com Jack Brooksbank e o casal é pai de August, nascido a 9 de fevereiro de 2021.

"Estamos tão entusiasmados por partilhar que haverá um novo acréscimo à nossa família este verão", escreveu a princesa no Instagram.

“A família está encantada e August está muito ansioso por ser um irmão mais velho", afirmou um porta-voz do Palácio de Buckingham citado pela imprensa britânica.

A princesa Eugenie e o marido mudaram-se para Portugal no ano passado, por causa do trabalho de Jack Brooksbank, que aceitou trabalhar para o magnata do imobiliário Mike Meldrum - proprietário do resort em Melides através da Discovery Land Company.

A filha mais nova do príncipe André e de Sarah Ferguson divide o tempo entre Londres e uma residência em Melides, distrito de Setúbal.