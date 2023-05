28 horas e 42 minutos. A curta viagem do príncipe Harry para estar na coroação do pai, sozinho e afastado do irmão

Chegou sozinho, de fato formal, com as insígnias ao peito. O príncipe Harry, que antes vestia fato militar, apresentou-se na coroação do pai, o rei Carlos III, como se fosse apenas mais um convidado, não fosse a hora a que chegava. Entrou acompanhado das primas, as princesas Beatrice e Eugenie, e os respectivos maridos. A mulher, Meghan Markle, ficou na Califórnia com os filhos, os príncipes Archie e Lilibet. Afinal, Archie celebrou no sábado o quarto aniversário e, segundo fontes próximas do casal, terá sido esse o motivo para que a duquesa não tenha viajado para o Reino Unido.

E assim o príncipe Harry teve de voltar a Londres e a enfrentar a família real, a mesma sobre a qual disse, escreveu e voltou a dizer que não o tinha protegido, a ele e à mulher, sozinho na Abadia de Westminster. Chegou sorridente e, ao longo da nave da Abadia, foi cumprimentando as pessoas com quem se cruzava, incluindo o arcebispo da Cantuária - que oficializou o seu casamento com Meghan - e a quem desejou boa sorte.

O príncipe acabaria por ficar sentado na terceira fila, enquanto o irmão e a cunhada, agora príncipes de Gales, se sentavam com os filhos mais novos, Charlotte e Louis, na primeira, ao lado dos duques de Edimburgo, com os filhos destes, lady Louise e o conde de Wessex, a ficarem na segunda fila. À sua frente, Harry tinha a tia, a princesa Anne, que acabaria por lhe tapar a visão com a pena do chapéu militar, o que acabou por render vários memes nas redes sociais.

Príncipe Harry na terceira fila (Associated Press)

Nem uma palavra com William

Sentado na terceira fila, Harry estava fisicamente próximo da família. O irmão, o príncipe William, de quem revelou que se afastou nos últimos anos e que acusa de o ter agredido, estava sentado na primeira fila e ao longo da cerimónia Harry olhou várias vezes para ele. No entanto, o contrário não aconteceu.

Essa tensão não desarmaria o sorriso de Harry, que cumprimentou toda a família que com ele se cruzava - a revista Hello avança que a princesa Anne questionou Harry sobre o seu lugar -, mas foi com Jack Brooksbank com quem o duque de Sussex mais conversou. Sentados lado a lado, foi ao marido da princesa Eugenie que Harry revelou, segundo o The Telegraph, que iria apanhar um avião "cerca das quatro menos um quarto", logo a seguir à cerimónia, confirmando as suspeitas de que não iria ao Palácio de Buckingham e que o seu objetivo era regressar a casa o quanto antes.

E assim foi. Depois de ter entoado os cantos em honra do rei, Harry saiu sem se despedir, "direto para o aeroporto", como tinha anunciado, de sorriso no rosto. Enquanto o cortejo da coroação percorria as ruas de Londres, o duque de Sussex seguia escoltado por duas motas da polícia a caminho do aeroporto de Heathrow, onde chegou quando a família real já estava no Palácio de Buckhingham.

Príncipe Harry abandona a Abadia de Westminster (Associated Press)

Segundo a CNN Internacional, por não ser membro trabalhador da família real, Harry não foi convidado a estar presente no aceno real na varanda do palácio, tal como aconteceu com o príncipe Andrew e as primas Eugenie e Beatrice, e não tinha mais nenhum evento programado durante as celebrações da coroação. Para além de não ter participado no aceno real, Harry não ficará também nas fotografias oficiais, da autoria de Hugo Burnand, tiradas no Salão do Trono e no Salão Verde do Palácio de Buckingham depois do almoço familiar informal, no qual o duque de Sussex também não participou.

Harry disse que viria para a cerimónia de coroação e assim fez. Aterrou às 11:23 de sexta-feira em Londres, hospedou-se na Frogmore Cottage, casa que o rei lhe pediu que desocupasse, saiu de lá às 9:30 de sábado direto para a Abadia de Westminster, cumpriu o seu papel na cerimónia - o de assistir como outro convidado - e depois rumou a casa na Califórnia, onde aterrou às 19:30 de sábado (hora local), de acordo com a agência PA Media.

O objetivo era chegar a tempo do aniversário do filho, Archie, e 28 horas e 42 minutos depois, Harry estava de volta a casa. Não se sabe, no entanto, se conseguiu participar na "festa privada" que a mulher organizou na mansão do casal em Montecito e que, de acordo com o Daily Mail, teve direito a bolo de limão feito por Meghan Markle.

O rei Carlos III subiu ao trono, este sábado, depois de 70 anos como príncipe herdeiro. A cerimónia, que coroou também Camilla Parker Bowles como rainha, contou com 2.300 convidados e teve a duração de duas horas. Este domingo, decorreu o grande almoço e, em Winsdsor, a família real marcou presença no concerto da coroação onde o príncipe William afirmou que a avó "seria uma mãe muito orgulhosa". As celebrações terminam esta segunda-feira, feriado no Reino Unido, em que o país é convidado a participar em várias ações de solidariedade.