A publicação do livro de memórias do príncipe Harry tem feito manchetes por todo o mundo e, este domingo, serão transmitidas duas das entrevistas de divulgação de "Na Sombra".

No último excerto da entrevista ao canal britânico ITV, o filho mais novo do rei Carlos III fala sobre a morte da princesa Diana, em 1997, num acidente no túnel Ponte de l'Alma, em Paris, e da culpa que sentiu durante a caminhada fora dos portões do palácio de Kensington.

Prince Harry speaks about the only time he says he cried following the death of his mother Princess Diana, at her burial in 1997.



Harry: The interview with ITV News anchor Tom Bradby, is on ITV1 and ITVX tomorrow at 9pm. #itv #itvx pic.twitter.com/knrOTNhUCE — ITN Productions (@ITNProductions) January 7, 2023

Na conversa com o jornalista Tom Bradby, Harry confessa ainda que chorou apenas uma vez desde a morte da mãe - no seu funeral.

“Todas as pessoas sabem onde estavam e o que faziam na noite em que minha mãe morreu. Eu chorei uma vez, no funeral, e sabem que entrei em detalhes sobre como era estranho e como realmente havia alguma culpa que eu sentia, e penso que William também sentiu, ao andar pelo exterior do Palácio de Kensington. Havia 50.000 ramos de flores para a nossa mãe e lá estávamos nós a apertar as mãos das pessoas, a sorrir", recorda.

Rei Carlos com os filhos, os príncipes William e Harry, a prestar homenagem à princesa Diana, em 1997

O príncipe diz ainda que ele e o irmão "não conseguia perceber porque é que as mãos estavam molhadas, mas eram todas as lágrimas que as pessoas estavam a enxugar" e o porquê de as pessoas chorarem quando eles não conseguiam "mostrar qualquer emoção".

"Todos pensavam e sentiam que conheciam a nossa mãe, e as duas pessoas mais próximas dela, as duas pessoas mais amadas por ela, eram incapazes de mostrar qualquer emoção naquele momento".

A entrevista, que será transmitidas às 21:00 deste domingo, é a primeira de quatro conversas a ser exibida. Também este domingo será transmitida a entrevista de Harry com Anderson Cooper para o programa 60 Minutes da CBS News, enquanto que na segunda-feira será transmitida a conversa com Michael Strahan para o programa Good Morning America. Já na quarta-feira, será a vez da entrevista a Stephen Colbert no Late Show da CBS.

Na última semana, as revelações do príncipe Harry surgiram em catadupa. O livro de memórias do duque de Sussex tinha data de publicação anunciada para a próxima terça-feira, mas o seu conteúdo tem vindo a público através de várias publicações internacionais que tiveram acesso ao livro e, em Espanha, a obra foi mesmo colocada à venda cinco dias antes, para espanto dos jornalistas.

A primeira acusação a vir a público foi a de que o príncipe William o terá agredido fisicamente numa discussão em 2019, na Nottingham Cottage, depois dos irmãos terem discordado sobre Meghan Markle. As acusações não parecem ajudar a qualquer clima de reconciliação entre os diversos membros da família real.

Depois disso, as revelações sucederam-se, com o príncipe a contar que matou 25 pessoas no Afeganistão, consumiu drogas na adolescência e a revelar as últimas palavras que disse à avó, a rainha, na sua morte.