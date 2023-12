Tribunal diz que príncipe Harry foi vítima de uma "extensa" pirataria telefónica

O duque de Sussex recebeu 140 mil libras (cerca de 163 mil euros) esta sexta-feira, depois de o Supremo Tribunal do Reino Unido ter decidido que foi objeto de "extensa" pirataria telefónica por parte do Mirror Group Newspapers (MGN), entre 2006 e 2011.

O juiz Fancourt decidiu que 15 artigos publicados sobre o príncipe Harry pelo MGN utilizaram métodos ilegais de recolha de informação, como a pirataria de mensagens de correio de voz e o recurso a investigadores privados.

No total, foram submetidos 33 artigos para apreciação, mas o juiz considerou que a pirataria telefónica não era a única ferramenta jornalística na altura e que as suas alegações em relação aos outros 18 artigos não resistiam a uma análise cuidadosa.

O duque de Sussex processou o grupo britânico, que publica os jornais The Daily Mirror, The Sunday Mirror e Sunday People, juntamente com três outros queixosos, alegando que os seus jornalistas intercetaram ilegalmente as suas mensagens de voz e utilizaram outros meios ilícitos durante um período de cerca de 15 anos.

O príncipe Harry descreveu a vitória contra a MGN como "um grande dia para a verdade, bem como para a responsabilidade", numa declaração lida pelo seu advogado David Sherborne à porta do tribunal em Londres.

"O tribunal decidiu que foram levadas a cabo actividades ilegais e criminosas nos três títulos de jornais do Mirror Group (The Mirror, The Sunday Mirror e The People), de forma habitual e generalizada, durante mais de uma década", afirmou o príncipe Harry, de 39 anos.

O príncipe Harry exortou o regulador financeiro, a Polícia Metropolitana e as autoridades judiciais a "cumprirem o seu dever para com o público britânico e a investigarem a apresentação de queixas contra a empresa e contra aqueles que infringiram a lei".

Apelou também a uma "imprensa livre e honesta", na Grã-Bretanha e no mundo, dizendo que "tudo o resto é envenenar o poço de uma profissão de que todos dependemos".

Acrescentou ainda: "A decisão de hoje é uma justificação e uma afirmação. Disseram-me que matar dragões pode fazer com que nos queimemos. Mas à luz da vitória de hoje e da importância de fazer o que é necessário para uma imprensa livre e honesta - é um preço que vale a pena pagar. A missão continua".

A equipa jurídica do príncipe disse que ele não pôde apresentar a sua declaração pessoalmente devido ao "curto prazo" dado pelo tribunal.

Primeira testemunha real em 130 anos

Num resumo da sua decisão, o juiz disse que a editora começou a utilizar a pirataria telefónica em 1996 e que, de 2006 a 2011, a prática "ainda era extensa durante esses anos" na MGN, mas o telefone do príncipe "só foi pirateado de forma modesta".

De acordo com a PA Media, um porta-voz da MGN afirmou que a editora se congratulava com a decisão "que dá à empresa a clareza necessária para avançar em relação a acontecimentos que tiveram lugar há muitos anos".

"Nos casos em que se verificaram infrações históricas, pedimos desculpa sem reservas, assumimos total responsabilidade e pagámos as devidas indemnizações", acrescentou o porta-voz.

O príncipe tornou-se o primeiro membro sénior da família real britânica a prestar depoimento num banco de testemunhas em mais de 130 anos, quando compareceu em tribunal em junho.

O advogado da MGN, Andrew Green, submeteu o príncipe Harry a um interrogatório forense e pormenorizado, interrogando-o sobre as especificidades das suas alegações e, ocasionalmente, deixando-o a tentar recordar secções da sua declaração escrita ou encontrar provas.

Em junho, o príncipe Harry contou em tribunal o sofrimento que a imprensa lhe causou durante a sua juventude, afirmando que os artigos publicados pelo MGN desempenharam um "papel destrutivo" na sua adolescência.

O processo é apenas um dos vários que o duque de Sussex interpôs contra as principais editoras de jornais do Reino Unido, incluindo a News Group Newspapers (NGN) de Rupert Murdoch e a Associated Newspapers Limited, editora do Daily Mail. A NGN publica o Sun e costumava produzir o News of the World, que encerrou em 2011 devido ao seu próprio escândalo de escutas telefónicas.